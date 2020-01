06.01.2020 - Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst

Im Dialog mit den Werken: Kunstvermittlerin Anja Friedl führt am kommenden Sonntag, 12. Januar 2020 um 15.30 Uhr durch die aktuelle Sonderausstellung „Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst “.

In der Ausstellung gilt es, anhand von 40 Paaren die innere Verbindung zwischen den Werken zu entdecken. Dabei setzen sich die Paare aus je einem Objekt aus dem Museumsbestand und aus der russisch-jüdischen Privatsammlung Rubinstein-Horowitz zusammen. Entstanden ist ein visueller Dialog mit einer breiten Themenvielfalt, der den Besucher die Ausstellung mit eigenen Augen entdecken und auf eine persönliche „Sehreise“ gehen lässt.

Die Teilnahme an der 45-minütigen Führung kostet drei Euro zuzüglich drei Euro. Telefonische Informationen gibt es dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141.