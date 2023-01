06.01.2022 - "DeutschlandTicket" ab sofort bestellbar

Der Starttermin ist zwar immer noch offen. Aber bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss kann das „DeutschlandTicket“, kurz D-Ticket, jetzt bereits bestellt werden. Der Bestellschein zum Download findet sich online unter www.stadtwerke-neuss.de/deutschlandticket . „Interessierte können bereits jetzt einen Bestellschein ausfüllen und uns per Mail schicken. Natürlich kann der Bestellschein auch per Post verschickt oder persönlich im KundenCenter auf der Krefelder Straße abgegeben werden,“ erklärt Jörg Steinfort, Abteilungsleiter Vertrieb/Marketing bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss. Die Bearbeitung der Neuanträge wird zeitnah erfolgen, so dass die Chipkarten dann auch pünktlich zum Start des D-Tickets bei den Kunden eintreffen.

Für 49 Euro den Regional- und Nahverkehr deutschlandweit nutzen

Der monatliche Preis für das D-Ticket im Abonnement war von Bund und Ländern auf 49 Euro festgelegt worden. Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets wird zur unbegrenzten Nutzung der Eisenbahnen (Schienenpersonennahverkehr, 2. Klasse) und der sonstigen Verkehrsmittel des Öffentlichen Personennahverkehrs berechtigen. „Das schließt natürlich das komplette Busangebot der Stadtwerke Neuss mit ein. Das D-Ticket wird nicht übertragbar sein und wird als persönlicher Fahrausweis in Form einer Chipkarte, als Handy- Ticket oder in Form eines anderen qualifizierten Mediums ausgegeben“, erklärt Jörg Steinfort weiter. Personen ab 6 Jahren können nicht unentgeltlich mitgenommen werden. Für die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern gelten die tariflichen Regelungen vor Ort.

Bestandskunden, die bereits über ein Stadtwerke-Abo verfügen, müssen nicht aktiv werden. Sie werden rechtzeitig von den Stadtwerken angeschrieben und können dann entscheiden, ob sie im bestehenden Abo bleiben wollen oder automatisch ins DeutschlandTicket wechseln.