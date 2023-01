06.01.2023 - Neues Programm der VHS

In der Neusser Volkshochschule startet das neue Semester energiegeladen. Wortwörtlich mit Vorträgen und Exkursionen zum Schwerpunkthema Energie. Dazu kommen stärkende Sportangebote, Kurse, die das Berufsleben erleichtern sowie eine Vielzahl kreativer Tätigkeiten, mit denen sich auch innere Kraftquellen erschließen lassen.

Unter dem Stichwort Energie kann z. B. ein Gaskraftwerk besichtigt oder der Workshop „Photovoltaik - Eigenstromerzeugung mit der Solaranlage“ belegt werden. Mit neuen Angeboten in Aroha, Zumba oder Body und Power kommt auf sportliche Weise Energie ins Leben. Wer im Heft blättert, findet insgesamt über 600 Kurse, Workshops, Ausflüge oder Vorträge zu Themen der Bereiche Gesundheit und Ernährung, Nachhaltig leben, Naturkunde, digitaler Alltag, Wirtschaft und Verbraucher, Kultur und kulturelles Gestalten sowie Politik und Gesellschaft. Und das in Präsenz, Hybrid- oder als digitales Lernsetting.

Vor allem im Bereich der Sprachen haben sich die hybriden Angebote etabliert. Hier ergänzen gleich zwei neue Dozentinnen den Fachbereich. Friederike Kenneke unterrichtet ab sofort Englisch und Französisch. Ihre zweisprachig aufgewachsene Kollegin Charlotte Martinache, bietet zusätzliche Online-Kurse in Französisch an. Wer mag, vertieft seine Sprachkenntnisse mit amüsanten Spielen, Chansons und gepflegter Konversation im französischen Salon. Erstmalig findet auch ein Themenabend in Griechisch statt. Die Muttersprachlerin Georgia Triantafillydou wird die Künstlerin Vicky-Leandros vorstellen. Gesungen und gesprochen wird aber auch auf Italienisch oder auf Japanisch in einem Kurs, in dem auf miteinander Mangas gezeichnet werden.

Ein wieder aufgelebter Klassiker hat ebenfalls den Sprung ins Programm der VHS geschafft: Die Kunst des Makramee. Teilnehmende können im RomNEum der Faszination der Knotentechnik erliegen. Sowohl im Handarbeitskurs als auch modern interpretiert als „Makramee-Upcycling - Vertikale Gärten mit Glas, Holz, Garn“.

Nachhaltig leben und sicher sein

Erstmalig buchbar sind die Kurse zur nachhaltigen Farbherstellung und „Zeichnen, Aquarell und Mischtechnik“. Das Ressort Nachhaltig Leben zeigt mit Angeboten zur Selbstversorgung im Garten, zum Reparieren eines Fahrrades, der Gemüsefermentierung oder dem nachhaltigen Kochen für Kinder Wege auf, das eigene Leben zu verändern. Wieder dabei, die im vergangenen Jahr durchgeführte Reihe „klimafit - Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun“. Hier wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern konkret gezeigt, wie sich der Wandel mit eigenem Handeln begrenzen lässt. „Wir sprechen Entscheidungstragende aus Politik, Gesellschaft, aus Unternehmen – die besonders vom Klimawandel betroffen sind – genauso an, wie Menschen, die in der Stadtplanung, in Vereinen und Verbänden oder im Handwerk die Zukunft von Städten aktiv mitgestalten. Bürgerinnen und Bürger, die für sich und ihre Heimat klimafreundlicher agieren wollen, können ebenfalls teilnehmen“, beschreibt Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS, die Zielgruppe der Reihe.

Für jede Herausforderung eine Lösung bieten

Jedes Semester spüren die Programmverantwortlichen die für die Gesellschaft relevanten Fragen auf und versuchen in Kursen oder Vorträgen verständliche Antworten darauf zu geben. Oft gelingt es sogar, umsetzbare Lösungen aufzuzeigen. Ein ernstes Thema greift deshalb der Vortrag „Einbruchschutz wirkt!“ auf. In NRW sind die Fallzahlen im letzten Jahr gestiegen. Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen sind oft schlimmer als der materielle Schaden. Der Vortrag informiert, wie sich das Zuhause wirkungsvoll schützen lässt und welche Sicherungstechnik geeignet ist.

Mit „Hilfen zur Einkommenssteuererklärung mit Elster“ oder einer Einführung in die „Outlook Kommunikation und Organisation“ können dagegen notwendige, aber lästige Aufgaben stressfreier erledigt werden. Den Energieräuber Streit effektiv beseitigen will der Workshop „Konfliktfrei im Beruf“.

Fortgesetzt wird das Format „Digital – gewusst wie“, welches älteren Menschen in Kooperation mit den Lotsenpunkten der Stadt Neuss den Umgang mit Smartphone und Tablett erläutert. Ebenso wird das Engagement zur Alphabetisierung weitergeführt. Seit der Alpha-Kampagne 2022 konnten in Neuss zwei neue Kurse etabliert werden, die Menschen helfen, im Erwachsenenalter besser Lesen und Schreiben zu können.

Ebenfalls die erste Antragshürde genommen hat ein geplantes Innovationsprojekt: Die Implementierung von VR-Brillen in die Unterrichtspädagogik. Natürlich kann in der VHS Neuss wie in jedem Jahr ein fehlender Schulabschluss nachgeholt werden.

Mit einem Mix aus bewährten Angeboten, aktuellen Themen und modernen Trends sowie einer offenen Willkommenskultur will das Programm der VHS die Neusserinnen und Neusser auch in diesem Semester überzeugen. „Wir möchten alle Neusserinnen und Neusser mit positiver Energie ermuntern, bei uns Neues zu lernen, gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren, etwas für die Gesundheit zu tun und vor allem gute Gemeinschaft zu erfahren,“ bekräftigt Dr. Marie Batzel.

Das neue Programm der Volkshochschule Neuss ist als gedruckte Version u. a. im RomaNEum, bei der Sparkasse Neuss, in der Stadtbibliothek, im Kulturforum Alte Post sowie an der Tourist Info und der Infotheke des Rathauses erhältlich. Alle Informationen sowie ein digitaler Blätterkatalog des Programmheftes sind unter www.vhs-neuss.de abrufbar. Anmeldungen können direkt über die Homepage oder vor Ort erfolgen.

