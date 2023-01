06.01.2023 China-Tag Neuss

Am Samstag, dem 28. Januar laden die Volkshochschule Neuss, die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Neuss und das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss wieder zu einem großen China-Tag Neuss im RomaNEum anläßlich des chinesischen Neujahrsfestes ein. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Reiner Breuer um 15.00 Uhr erwartet die Bürger*innen ein umfangreiches Programm: ein Markt der Möglichkeiten, Tischtennisturnier und Ihren Namen in chinesischen Schriftzeichen schreibenlernen im Foyer - Schnupperstunde Chinesisch, Kochevent, Reisevorträge, Vorträge zur chinesischen Geschichte und Kultur jeweils im Stundentakt in den verschiedenen Räumen. Im großen Saal bietet der Deutsch-Chinesische Rheinchor ein musikalisch und optisch opulentes Programm und die Truppe von Meister Yang zeigt eine beeindruckende Kung Fu Show. Um 18.00 Uhr leitet der traditionelle Drachentanz den Beginn des „Jahrs des Hasen“ ein.

Als weiteres Highlight erläutert um 19.30 Uhr der Vortrag des renommierten Kölner Professors Dr. Felix Wemheuer hochaktuell die momentane Situation der chinesischen Regierung nach ihrem Parteitag und der Aufhebung der Coronamaßnahmen. Anschließend laden die Organisatoren zu einem leckeren chinesischen Buffet und Getränken ein.

Aktuelle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf der Website der VHS.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.