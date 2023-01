06.01.2023 "VHS spontan" - kostenfreie Vorträge der VHS im Januar

Die VHS im Romaneum beginnt das Jahr mit einer Reihe von spannenden Vorträgen. Sie sind eingeladen, mit - oder auch spontan ohne - Anmeldung in der Volkshochschule an diesen entgeltfreien Veranstaltungen teilzunehmen. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage der VHS.

Sonntagsmatinée mit Thomas Brandt zu Erwin Heerich

Am 15.01. lädt die VHS im Romaneum um 11.00 Uhr zu einem Vortrag zu „100 Jahre Erwin Heerich“, bekannt durch seine Großskulpturen im Kulturraum Hombroich, ein. Thomas Brandt, der bei Erwin Heerich studierte, schildert anhand zahlreichen Bildmaterials dessen Werkentwicklung und gibt Einblicke in seine Lehre. Weitere Informationen finden Sie hier.

Reisevortrag Pyrenäen – mit Makiwaya auf Dachzeltreise

Am Dienstag, dem 17.01., entführt Sie Manuela Bauer in der VHS im Romaneum anhand faszinierender Fotos in die faszinierende Bergwelt der nordspanischen Pyrenäen. Weitab vom Tourismus der Küste im Süden erkunden Sie mit dem Landrover Defender den Naturpark Bardenas Reales, tauchen ein in die atemberaubende Kulisse der Halbwüste im Herzen Europas. Sie erleben Einsamkeit in den Bergen, stoßen auf freilebende Pferdeherden und erleben pulsierendes Leben in der Stierkampfstadt Pamplona. Offroad geht durch die großartige Bergwelt in die Einsamkeit der Natur. Der Bildervortrag beginnt um 19.30 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier.

Professor Peter Brandt im Interview in der VHS

Im Rahmen der Reihe „Gesichter der Demokratie“ führt am Mittwoch, dem 18.01., Sven Lilienström ein Gespräch mit Professor Dr. Peter Brandt, bekannter Historiker und Sohn von Willy Brandt, in der VHS im Romaneum. Zu Beginn des neuen Jahres wirft Brandt einen Blick auf die Zeit vor 100 Jahren: 1923 war ein besonders ereignisreiches Jahr in der Weimarer Republik: Hyperinflation, Einmarsch der belgischen und französischen Armeen ins Ruhrgebiet, der Hitler-Ludendorff-Putsch usw. Steht unsere Demokratie vor vergleichbaren Schwierigkeiten (Stichwort Inflation)? Welche Faktoren sind anders als in der damaligen Republik? Sie sind herzlich eingeladen, sich mit Ihren Fragen an der Diskussion zur Lage unserer Demokratie zu beteiligen. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier.