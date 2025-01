06.01.2025 - Stadt Neuss startet Umfrage zu Grundwasser

Die Stadt Neuss möchte herausfinden, wie stark Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer im Stadtgebiet vom gestiegenen Grundwasserstand betroffen sind. Dazu hat die Stadt eine Online-Umfrage gestartet, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, ihre Erfahrungen und eventuelle Schäden zu melden.

Seit Herbst 2023 ist der Grundwasserstand in Neuss deutlich angestiegen. Dies kann insbesondere in Gebäuden, die nicht gegen aufsteigendes Grundwasser geschützt sind, zu Feuchtigkeitsschäden führen. Um das Ausmaß dieser Problematik besser zu erfassen, bittet die Stadt alle betroffenen Hauseigentümer, sich an der Umfrage zu beteiligen.

Online-Fragebogen und Teilnahmezeitraum

Der Fragebogen ist auf dem Bürgerbeteiligungsportal der Stadt unter folgendem Link verfügbar:

https://beteiligung.nrw.de/portal/neuss

Die Teilnahme an der Umfrage ist vom 06. Januar 2025 bis zum 09. Februar 2025 möglich.