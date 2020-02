06.02.2020 - Austausch über Literatur und Leseförderung in Neuss

... in Neuss hat Bildungsdezernentin Dr. Christiane Zangs die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Karin Schmidt-Friederichs sowie den Schatzmeister des Börsenvereins Klaus Gravemann im Neusser Rathaus empfangen.

Der Börsenverein ist über seine Stiftung Buchkultur und Leseförderung, deren Vorstände Schmidt-Friderichs und Gravemann auch sind, seit Jahren in Neuss beim Welttag des Buches und des Vorlesewettbewerbes aktiv. So sind im Rahmen der Aktion „Ich schenk Dir eine Geschichte“ aus Anlass des Welttag des Buches am 23. April 2020 über 1.600 Schüler und Schülerinnen aus über 60 Klassen der 4. und 5. Jahrgänge zum Besuch im „Bücherhaus am Münster“ (1216 Schülerinnen und Schüler aus 47 Klassen) und der „Mayersche Buchhandlung“ (401 Schülerinnen und Schüler aus 17 Klassen) angemeldet. Beim jährlichen bundesweiten Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen beteiligen sich mit elf Neusser Schulen wieder nahezu alle weiterführenden Schulen in Neuss. Über 1.100 Schüler aus 49 Klassen haben Ihre Schulsieger ermittelt, die am Montag, 17. Februar 2020, in der Stadtbibliothek Neuss beim Kreiswettbewerb eine Kreissiegerin / einen Kreissieger ermitteln. Anschließend geht es weiter auf Bezirksebene, gefolgt vom Landesentscheid. Der aktuelle Landessieger NRW aus dem Wettbewerb des vergangenen Jahres ist übrigens der Neusser Florentin Pathe vom Neusser Quirinus-Gymnasium.