06.02.2020 - „Safer Internet Day“ in der Stadtbibliothek

Unter dem Motto „Sicher im (Sozialen) Netz“ findet am Dienstag, 11. Februar 2020, um 18.30 Uhr ein Vortrag für Eltern, Lehrende und allen Interessierten statt. Der Medienpädagoge der Stadtbibliothek Neuss, Simon Fischer, erläutert, wie mögliche Risiken in sozialen Netzwerken erkannt und verhindert werden können. Der Veranstaltung findet in Kooperation mit den Förderverein Kinder- und Jugendhilfe e. V. Neuss statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.