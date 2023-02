06.02.2023 - Anmeldeverfahren für weiterführende Schulen

Am 13. und 14. Februar 2023 finden weitere Anmeldetermine für die fünften Klassen der weiterführenden Schulen statt. Die Anmeldung ist am Quirinus-Gymnasium, dem Nelly-Sachs-Gymnasium, der Gesamtschule Nordstadt, der Cornenius-Gesamtschule sowie der Realschule Holzheim möglich.

Die Termine richten sich an Schüler*innen, die im ersten Anmeldezeitraum vom 23. Bis zum 25. Januar 2023 zunächst nicht an der gewünschten Schule angenommen werden konnten oder sich bisher noch nicht für eine weiterführende Schule angemeldet haben. Zudem kann an genannten Terminen auch die Anmeldung für die Sekundarstufe ll der Gesamtschulen und Gymnasien durchgeführt werden.

Anmeldungen sind zu folgenden Zeiten möglich:

Montag, 13.02.2023 09:00 – 12:00 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr

Dienstag, 14.02.2023 09:00 – 12:00 Uhr und 14:30 – 16:00 Uhr

Eltern werden darum gebeten, sich im Vorfeld der Anmeldung unbedingt über die Anmeldemodalitäten der jeweiligen Schule über die entsprechende Schulhompage zu informieren.