06.02.2023 - Außenstelle des Bürgeramts in Holzheim an Altweiber geschlossen

Die Außenstelle des Bürgeramts der Stadt Neuss in Holzheim bleibt am Donnerstag, 16. Februar 2023 (Altweiber) geschlossen. Die Sprechzeiten entfallen ersatzlos.

Das Rathaus hat an Altweiber von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Sprechzeit von 12 bis 18 Uhr entfällt an diesem Tag. Am Freitag, 17. Februar 202, bleibt es bei der üblichen Sprechzeit von 8 bis 12:30 Uhr. Am Samstag, 18. Februar 2023, ist das Bürgeramt geschlossen. Die Stadtbibliothek hat bis 18 Uhr für die Bürger*innen geöffnet, das Personal ist jedoch nur bis 14 Uhr vor Ort beziehungsweise erreichbar. Am 20. Februar 2023 (Rosenmontag) ist die Verwaltung geschlossen.

