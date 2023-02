06.02.2023 - Geänderte Öffnungszeiten und Tarife in den Parkhäusern der City-Parkhaus GmbH am Kappessonntag

Während des Kappessonntagszuges am 19. Februar 2023 werden die von der City-Parkhaus GmbH bewirtschafteten Parkhäuser „Niedertor“ (Adolf-Flecken-Straße), „Tranktor“ (Europadamm/Hessenstraße) sowie „Rheintor“ (Rheinstraße) durchgehend geöffnet sein. Die "Rathausgarage" ist von 07.00 Uhr bis 02.00 Uhr geöffnet.

Die Verkehrsregelung wird durch die Polizei so erfolgen, dass die Parkhäuser „Rheintor“ und „Tranktor“ durchgängig angefahren werden können. Die Anfahrt zu den Parkhäusern "Niedertor" und "Rathausgarage" wird wegen der Absperrungen während des Umzuges beeinträchtigt sein.

Am Kappessonntag gilt in allen vier Parkhäusern ein einheitlicher Pauschaltarif von 3,00 Euro. Dieser kann in allen vier Parkhäusern im Voraus am Kassenautomaten bezahlt werden.

Weitere Informationen zu den Parkhäusern unter www.cityparkhaus-neuss.de