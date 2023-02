06.02.2023 - Sophia Rothausen ist neue Dozentin an der VHS Neuss

Sophia Rothausen verstärkt das Team der Lehrkräfte an der VHS Neuss im Bereich der Gesundheitsangebote seit Semesterbeginn 1-2023. Die von Kindesbeinen an begeisterte Tänzerin und Sportlerin leitet, als sportlichen Ausgleich zu ihrem Hauptberuf, Zumba Kurse. Ihr erstes Training an der VHS Neuss startet am 18. April.

Zumba ist ein Fitness-Konzept, das mit seiner Mischung aus Aerobic- und größtenteils lateinamerikanischen Tanz-Elementen die Ausdauer und Koordination steigert. Zeitgleich wird die eigene Haltung verbessert. Mit guter Laune und mitreißenden Beats will die Trainerin jetzt bei der VHS Neusserinnen und Neusser von ihrer Leidenschaft überzeugen.

