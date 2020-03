06.03.2020 - Corona-Virus

Die Stadt Neuss bereitet die Einrichtung eines „Test-Center-Corona“ (TCC) vor, in dem begründete Verdachtsfälle für eine Infektion mit dem Corona-Virus zentral getestet werden sollen. Über diese Initiative der Stadt berichtete Bürgermeister Reiner Breuer gestern, Donnerstag, 5. März 2020, in einer Sitzung des Neusser Hauptausschusses.

Das Zentrum soll in Kooperation mit der Neusser Ärzteschaft, den lokalen Krankenhäusern und Rettungsdiensten in der Stadt Neuss betrieben werden. Hierdurch soll eine schnelle Erkennung der Infektion mit dem Corona-Virus ermöglicht und zugleich eine Entlastung der Arztpraxen und Krankenhäuser erreicht werden. Das „Test-Center-Corona“ soll seinen Betrieb aufnehmen, sobald die dafür vorgesehene Container-Anlage am Nordparkbad entsprechend her- bzw. eingerichtet ist, die personelle Besetzung geklärt und das Verfahren zur Vergabe von Terminen abgestimmt ist. Hierüber wird die Stadt Neuss gesondert unterrichten.

Ratsuchende können sich weiterhin an die Hotline des Kreis-Gesundheitsamtes unter der Telefonnummer 02181/601-7777 wenden. Die Hotline ist auch am Wochenende besetzt. Diese ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr erreichbar.

Umfangreiche Informationen zum Coronavirus (COVID-19) finden sich auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes unter https://www.rki.de.