06.03.2020 - Lesebär inklusiv

Zum „Lesebär inklusiv“ lädt die Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, am Mittwoch, 11. März 2020, 15 Uhr, ein. In dem Bilderbuchkino ohne Worte wird das Buch „Die Reise“ von Aaron Becker vorgestellt. An einem grauen Tag sehnt sich ein Mädchen nach Abenteuern. Mit roter Kreide malt sie eine Tür und gelangt durch sie in eine fantastische Welt. Was für ein Abenteuer das kleine Mädchen durchlebt und was das kleine Mädchen sonst noch erwartet, erzählt diese Geschichte - ganz ohne Worte - und mit musikalischer Untermalung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.