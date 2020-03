06.03.2020 - Nachmittagslesung in der Stadtbibliothek

Literaturwissenschaftlerin Britta Zangen stellt ihr Buch „Alter/n ist großartig. Man muss nur wissen wie“ in der Stadtbibliothek vor. Die gebürtige Düsseldorferin ist im Rahmen der Reihe „Aktiv und kreativ“ am Donnerstag, 12. März 2020, um 16 Uhr zu Gast. Zangen ist davon überzeugt, dass Alter und Altern zu Unrecht einen schlechten Ruf haben. Sie ermutigt dazu, die Veränderungen des Alters anzunehmen und die Vorzüge in den Mittelpunkt zu rücken, die sich aus einer nie gekannten Freiheit und Unabhängigkeit ergeben. Die Autorin denkt dabei auf unkonventionelle Weise über Weltfrieden und Religion, Liebe und Mitmenschlichkeit, Zufriedenheit und Toleranz, Tod und Krankheit nach. Unterstützt von den Erkenntnissen der aktuellen Forschung gibt sie Tipps, wie man gezielt Gemüt, Kopf und Körper fit hält. Der Eintritt kostet sechs Euro, mit gültigem Bibliotheksausweis ist er kostenlos. Einlass ist ab 15.30 Uhr.