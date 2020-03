06.03.2020 - Schulhofoffensive für besseres Bewegungsangebot in der Pause

Die Stadtverwaltung wird im nächsten Schulausschuss (Dienstag, 17. März 2020) über die Bestandsaufnahme aller Spielgeräte auf Neusser Schulhöfen sowie den qualitativen Zustand der „Spielecken“ berichten. Externe Sachverständige haben etwaige Sicherheitsmängel und die Sanierungsbedürftigkeit der Spielgeräte in einer Jahreshauptuntersuchung an allen 44 Schulstandorten untersucht. Auch auf dem Prüfstand war dabei, inwiefern diese Spielgeräte dazu geeignet sind, Schülerinnen und Schülern zur Bewegung anzuregen.

Reparaturen als Sofortmaßnahmen werden durch das GMN in die Wege geleitet und mit Unterstützung der Hausmeister oder durch Jahresvertragsfirmen direkt durchgeführt.

Alle weiteren Reparaturen bzw. Erneuerungen der Spielgeräte mit mittel- oder langfristiger Priorität, werden mit Unterstützung eines externen Landschaftsarchitekten in diesem Jahr umgesetzt. Bei Erneuerungen werden auch die Wünsche der Schulleitungen berücksichtigt.