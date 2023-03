06.03.2023 - Nievenheimer Straße gesperrt

Die Nievenheimer Straße in Norf wird zwischen dem Kreisverkehr Uedesheimer Straße und dem Wisselter Weg ab Montag, 13. März 2023, voll gesperrt. Grund für die Sperrungen sind Sondierungsarbeiten wegen eines Kampfmittelverdachtspunktes direkt unter der Straße.

Der Verkehr wird in Richtung Berghäuschensweg vom Kreisverkehr an über die Abzweigung der Nievenheimer Straße und den Wisselter Weg umgeleitet, in Richtung Norf läuft die Umleitung über Burgstraße und Uedesheimer Straße. Beide Umleitungsstrecken werden für die Dauer der Sperrung zur Einbahnstraße. Der Schwerlastverkehr wird über die L142 und K30 umgeleitet.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende März andauern, kann jedoch aufgrund der Sondierungen und hierfür erforderlicher Ausschachtungen nicht genau prognostiziert werden.