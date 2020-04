06.04.2020 - Stadtbibliothek bietet Bestell-und Abholservice an

Die Stadtbibliothek Neuss bietet am Mittwoch, 8. April 2020, für ihre Kundinnen und Kunden einen Bestell- und Abholservice an. So können – trotz der Corona-bedingten Schließung – Medien entliehen werden. Wie funktioniert dieser Service? Über den Online-Katalog der Stadtbibliothek Neuss können nicht entliehene Medien über den Bestell-Button kostenlos bestellt werden. Die eingegangenen Bestellungen werden mehrmals am Tag von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet, auf das entsprechende Kundenkonto verbucht und in eine Tüte gepackt. Mit den Kundinnen und Kunden wird telefonisch ein individuelles Zeitfenster zur Abholung der Medien vereinbart. Solche Zeitfenster werden nur Montag von 7 bis 12 Uhr und Dienstag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr vergeben. Die Zeiten werden so gewählt, dass immer genügend Abstand zwischen den abholenden Kundinnen und Kunden ist und untereinander keine Ansteckungsgefahr besteht. Der Ort zum Abholen der bestellten Medien ist der Windfang am Haupteingang der Stadtbibliothek. Die äußere Tür öffnet und schließt automatisch. Der Raum darf nur einzeln betreten werden.

Um die Bestellung erfolgreich durchzuführen, wird eine aktuelle Telefonnummer benötigt. Vor einer Bestellung bittet die Stadtbibliothek ihre Kundinnen und Kunden selbst zu überprüfen, ob die richtige Telefonnummer in ihrem Bibliothekskonto gespeichert ist. Sollte das nicht der Fall sein, genügt ein Anruf unter 02131/90-4242 oder eine E-Mail an bibliothek@stadt.neuss.de mit Angabe der Kundenummer und der richtigen Telefonnummer. Der Bestell- und Abholservice ist kostenfrei. Es können maximal zehn Medien pro Kundinnen und Kunden angenommen werden.

Außerdem möchte die Stadtbibliothek auf die #Twittothek aufmerksam machen: Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter beantworten Fragen von Twitter-Usern mit dem Hashtag #twittothek. Die Idee dieses Service ist, dass auch während der Schließung der Bibliotheken, alle Fragen der Kundinnen und Kunden gestellt und beantwortet werden können. Die #Twittothek wird gemeinsam von zirka zwanzig verschiedenen Bibliotheken betrieben und wurde von den Stadtbüchereien Düsseldorf initiiert. Die Stadtbibliothek Neuss beteiligt sich ab sofort an dieser Aktion und steht als Expertin für Information und Recherche zur Verfügung. Wer etwas wissen möchte, fragt einfach über einen Tweet bei Twitter.