06.04.2022 - Kinderspielplatz am Niedertor gesperrt

Der Kinderspielplatz am Platz am Niedertor ist ab sofort bis auf Weiteres gesperrt, da einige Geräte sowie der Fallschutz nach einer Kontrolle als nicht mehr verkehrssicher eingestuft worden. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann ist derzeit nicht abzusehen. Alternative Spielmöglichkeiten in der Nähe befinden sich auf den Kinderspielplätzen am Marienkirchplatz, der Büttger Straße, der Drususallee oder im Alten Stadtgarten.

(Stand: 06.04.2022/Spa)