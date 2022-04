06.04.2022 - Steiger für Personenschiffe im Neusser Hafen

Die Stadt Neuss verfügt ab sofort über eine barrierearme Anlegestelle für die Personenschifffahrt. Nach sieben Monaten Bauzeit hat der Logistikdienstleister RheinCargo jetzt den neuen Steiger im Hafenbecken offiziell in Betrieb benommen. „Damit rückt Neuss ein weiteres Stück näher an den Rhein und wird vor allem touristisch noch besser erschlossen“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer. Seinen ersten großen Einsatz wird der Steiger zum 42. Internatio-nalen Hansetag haben, der Ende Mai in Neuss stattfindet. Der hafenaffine Umschlag im Hafenbecken 1 wird durch die neue Anlage nicht gestört.

Bisher konnten in Neuss Personenschiffe nur über eine Kammertreppe am Hafenbecken 1 erreicht werden. Nach der Fertigstellung des neuen RheinCargo-Steigers wird es nun auch im Neusser Hafengebiet wie in Düsseldorf und Köln möglich sein, Personenschiffe bequem zu erreichen. Durch drei neue Anlegedalben ist die Plattform so ausgestattet, dass auch große Flusskreuzfahrtschiffe dort festmachen können. RheinCargo verfügt zwischen Düsseldorf und Köln jetzt insgesamt über zwölf Steiger/Anlegestellen für die Personenschifffahrt.

In einem weiteren Schritt soll in eine Landstromanlage investiert werden, wodurch anlegende Schiffe auf den Betrieb ihrer meist dieselbetriebenen Stromgeneratoren verzichten können. Über ihre Landstromverbindung wird RheinCargo die Schiffe ausschließlich mit grünem Strom versorgen und so zu einer weiteren CO2-Reduzierung in Neuss beitragen.

Die Nachfrage nach Anlegestellen, die von großen Flusskreuzfahrtschiffen angelaufen werden können, ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend auch nach der Covid-19-Pandemie fortsetzen wird. „Kurze Wege zu Bus und Taxiständen sowie die fußläufige Erreichbarkeit der Neusser Innenstadt machen den Standort für unseren neuen Steiger am Neusser Hafenbecken 1 attraktiv und sind Vorteile bei der zukünftigen Vermarktung“, so Jan Eckel, Geschäftsführer der Rheincargo.

Darüber hinaus steht ein Parkhaus in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. „Wir sind stolz, dass wir den Bau und die Montage der Anlage reibungslos und im Zeitplan realisieren konnten - und der neue Neusser Steiger rechtzeitig vor dem internationalen Hansetag zur Verfügung steht“, so Sascha Odermatt, Geschäftsführer des RheinCargo-Gesellschafters Neuss-Düsseldorfer Häfen.

Der neue Steiger in Zahlen

Ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Neuss, der RheinCargo, der Neuss Düsseldorfer Häfen und den Stadtwerken Neuss.

• Bauzeit insgesamt ca. 7 Monate

• Montage vor Ort ca. 5 Wochen

• Steglänge 35 m

• Größe des Pontons ca. 15 m x 5 m

• 3 Anlegedalben, 4 Dalben für Podest und Ponton

• Stahl 26 t Ponton

21 t Podest und Brücke

(Stand: 06.04.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen sind Bürgermeister Reiner Breuer (r.) und Sascha Odermatt (l.), Geschäftsführer der Neuss-Düsseldorfer Häfen, mit Kapitän Rick Donnars, dessen Schiff „Rembrandt van Rijn“ als erstes Passagierschiff am neuen Steiger festmachen konnte.