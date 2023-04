06.04.2023 - Amt für Stadtplanung lädt zu Stadtteilspaziergängen

Das Amt für Stadtplanung der Stadt Neuss wird ein Gestaltungskonzept für die Ortsmittelpunkte von Erfttal, Grefrath und des Barbaraviertels erstellen und dafür gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ortsmitte herausstellen und Zielsetzungen erarbeiten. Es ist jeweils ein gemeinsamer Rundgang durch die jeweilige Ortsmitte geplant, bei dem die Teilnehmenden mit ihrer Ortsexpertise im Vordergrund stehen.

Die drei Stadtteilspaziergänge starten jeweils um 17 Uhr. Den Auftakt macht der Stadtteilspaziergang in Erfttal am Dienstag, 25. April 2023, Treffpunkt ist vor dem Bürgerhaus Erfttal (Bedburger Straße 61). Im Mai folgt zunächst der Spaziergang in Grefrath am Dienstag, 2. Mai 2023, der vor der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Stephanus (Lüttenglehner Straße 74) startet. Den Abschluss bildet der Rundgang durch den Ortsmittelpunkt des Barbaraviertels am Dienstag, 16. Mai 2023, Treffpunkt ist hier vor der Offenen Tür Barbaraviertel (Heerdter Straße 69).

Geplant ist, gemeinsam mit Interessierten aus der Einwohnerschaft, Vereinen und sonstigen vor Ort Engagierten unter Teilnahme der lokalen Politik, in einem etwa zwei- bis dreistündigen Termin die Orts- beziehungsweise Quartiersmitte zu begehen. Dabei sollen auch Mobilitätsaspekte eine größere Aufmerksamkeit erhalten. Mit der Rückkehr zum Treffpunkt startet eine Abschlussdiskussion, bei der erste Ideen und auch allgemeine Anregungen festgehalten werden können. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich aktiv mit Ideen und Anregungen einzubringen.