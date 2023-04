06.04.2023 - Demokratie live erleben

Geflüchtete, die am Integrationskurs der VHS teilnehmen, besuchten jetzt im Rahmen der „Demokratieschule“ den Landtag in Düsseldorf. Das Landtagsprojekt will Menschen vor Ort zeigen, wie Politik in NRW funktioniert. „Wir freuen uns, dass unsere Teilnehmenden auf diese Weise früh erleben können, wie transparent und bürgernah Politik sein kann“, sagt Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss. Nach einem Informationsvortrag stellten die Teilnehmenden eigene Fragen an den Präsidenten des Landtages, André Kuper. Neben Themen wie Bildung oder Umwelt ging es um die Anerkennung von ausländischen Zeugnissen und die ärztliche Versorgung. Der Präsident beantwortete alle Fragen und berichtete auch aus seinem eigenen Werdegang.

Eine Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Die Teilnehmenden des Integrationskurses der VHS im NRW-Landtag).