06.04.2023 - Was wäre die Welt ohne Farben? Kunterbunter Ferienspaß für Kinder im Museum

Das Clemens Sels Museum Neuss bietet Kindern und Jugendlichen ab 10 Jahren in den Osterferien von Dienstag, 11. April bis Freitag, 14. April 2023 täglich von 10 bis 16 Uhr spannende Kreativ-Workshops an. In der Mittagspause wird es eine warme Mahlzeit geben. Teilnahmegebühr pro Kind liegen bei 25 Euro inkl. Materialkosten, Eintritt und Essen. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Termine:

Dienstag, 11. April 2023, 10 - 16 Uhr - Die Farbe der Worte

Rosarot und himmelblau – Was wäre die Welt ohne farbige Worte? Farben lassen sich in Räumen, Bildern aber auch in Worte fassen. Bei einem Streifzug durch die Ausstellung probieren wir das alles einmal aus und halten unsere Farbexperimente in einem kreativen Logbuch fest. Auf die Plätze! Fertig? Los!

Mittwoch, 12. April 2023, 10 - 16 Uhr - Farbe fühlen

Die rosarote Brille, der puderrote Kopf – Farben verraten viel über unsere Gefühlswelt. Aber kann man den Unterschied zwischen Rot und Blau wirklich fühlen? Tauch mit uns in die Gefühlswelt der Farben ein und entwirf danach dein eigenes Tastbild, in dem man Farben nicht nur sehen, sondern auch spüren kann.

Donnerstag, 13. April 2023, 10 - 16 Uhr - Schnupperkurs Farben

Wie riecht eigentlich Grün? Können Farben überhaupt einen Geruch haben? Finden wir es heraus! Nach einer Kurzführung durch die Ausstellung, basteln wir gemeinsam ein Riechmemory und experimentieren mit Düften und Farben.

Freitag, 14. April, 10 - 16 Uhr- Farbenmanufaktur Natur

Was haben Johannisbeeren, Rotkohl und Spinat gemeinsam? Sie sind nicht nur lecker, man kann mit ihnen auch wunderbare Bilder malen. Gemeinsam mischen, quetschen und rühren wir einmalige Naturfarben an und lassen uns dabei durch die Farbwelten der Ausstellung inspirieren.

Anmeldungen für alle Workshops & Infos über die Website des Museum unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder auch telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

