06.05.2020 - Digitale Fotografie - Künstlerisches Gestalten

Fotografinnen und Fotografen können ihre gestalterische und kreative Arbeit jetzt mit dem neuen Webinar der Volkshochschule Neuss verbessern. Der Online-Kurs findet jeweils montags von 19 bis 21 Uhr statt und startet am Montag, 18. Mai 2020. Die weiteren Termine sind der 25. Mai, 1. Juni (Pfingstmontag), 8. Juni und 15. Juni 2020. Der fünfteilige Kurs kostet 41,50 Euro.

Kursleiterin Tina Umlauf durchläuft mit den Teilnehmenden exemplarisch die kreative Schaffensweise einer fotografischen Arbeit von der Ideenfindung, über Planung und Vorbereitung, bis zur Aufnahme selbst mit anschließender konstruktiver Kritik. Der Schwerpunkt liegt hier auf der gestalterischen und kreativen Ebene, Ziel ist das Erarbeiten von ausdrucksvollen Fotografien. Das Webinar ist sowohl für Einsteigerinnen und Einsteiger als auch für Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.

Interessierte benötigen für die Teilnahme eine stabile Internetverbindung, Mikrofon, Kamera und eine Foto-Kamera. Die Online-Kurse finden mit der Videokonferenz-App „Zoom“ statt, die Einladung (per Link) zu den einzelnen Veranstaltungen wird einen Tag vor Kursbeginn von der Dozentin per E-Mail versendet. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Volkshochschule Neuss unter www.vhs-neuss.