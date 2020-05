06.05.2020 - Unterricht für die vierten Klassen beginnt morgen

Für die vierten Klassen beginnt am morgigen Donnerstag, 7. Mai 2020, nach einem Beschluss der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen wieder der Präsenzunterricht in den Grundschulen. Die Stadt Neuss gibt Eltern und Schulen dazu Hygiene-Empfehlungen an die Hand. So sollen die Schülerinnen und Schüler die Abstandsregeln von 1,5 bis zwei Metern auf dem Schulweg einhalten. In öffentlichen Verkehrsmittel ist eine Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben. Sofern keine Schutzmaske zur Verfügung steht, kann auch auf ein Tuch oder einen Schal benutzt werden. Über die Verhaltensregeln in der Schule werden die Schülerinnen und Schüler durch die jeweilige Schule informiert. Die Stadt empfiehlt jedoch, auch in den Schulen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Eltern oder andere Erziehungsberechtigte sollten hier auf die Kinder einwirken. Zur Unterstützung von Eltern und Schulen wurden 5.000 Schutzmasken als „Starter-Pakete“ an die Schulen verteilt, die bei Bedarf durch die Schulen an Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden können. Schülerinnen und Schüler, die erkrankt sind oder einen Infekt haben, sollen auf keinen Fall in die Schule geschickt werden. Die Schulen bieten auf ihrer jeweiligen Homepage häufig Informationen zu den Regeln vor Ort, die aktuellsten Regelungen des Landes NRW können auf der Homepage des NRW-Schulministeriums nachgelesen werden.