06.05.2021 - Baumfällungen Theodor-Heuss-Platz

Aufgrund des derzeitigen Zustandes der Kugelrobinien auf dem Theodor-Heuss-Platz müssen die Bäume wegen Fäule und Astabbrüchen in der kommenden Woche gefällt werden. Die Fällung an der S-Bahn-Station erfolgt im Rahmen einer dort durchzuführenden Baumaßnahme.

Die zu fällenden Bäume sollen im Rahmen der nächsten Baumbepflanzung im Herbst/Winter dieses Jahres nachgepflanzt werden. Das Projekt an diesem zentralen Verkehrsknotenpunkt zeichnet sich durch besondere technische Herausforderungen aus und kann nur durch eine enge Koordination zwischen den an der Gesamtmaßnahme beteiligten Partnern umgesetzt werden.

(Stand: 06.05.2021, Kro)