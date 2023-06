06.06.2023 - Papierarbeiten im Feld-Haus: Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung

Das Feld-Haus widmet sich in seiner aktuellen Sonderausstellung „Losgelöst. Zeitgenössische Positionen aus Papier“ dem so wandelbaren und ausdrucksstarkem Werkmaterial Papier.

Am kommenden Sonntag, 11. Juni 2023 um 11.30 Uhr, widmet sich Kunstvermittlerin Anja Friedl den spannenden Arbeiten der beiden Künstler Artjom Chepovetskyy und Goekhan Erdogan. Beide zeitgenössischen Positionen stehen in einem Dialog, der das Papier über das eigene Medium hinaus im Kontext von Skulptur und Malerei erlebbar macht.

Die Führung kostet 4 Euro pro Person, der Eintritt in das Feld- Haus ist kostenfrei. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich. Aktuelle Informationen erhalten die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

