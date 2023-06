06.06.2023 - Tag der offenen Tür: Musikschule der Stadt Neuss feiert 60-jähriges Jubiläum

Die Musikschule der Stadt Neuss wird in diesem Jahr stolze 60 Jahre alt. Am Samstag, 17. Juni 2023, wird das Jubiläum mit einem großem Musikschulfest von 13.45 bis 17 Uhr gefeiert - angedockt an den bundesweiten „Tag der Musik“. Geplant ist ein Musikprogramm, das so bunt und vielfältig wie die Musikschule selbst ist.

Das Fest startet um 13.45 Uhr mit Konzerten vor dem Romaneum und im Pauline-Sels-Saal. Besucherinnen und Besucher können zwischen 14 und 16 Uhr auf drei Etagen jede Menge Instrumente ausprobieren. Außerdem können sich Interessierte über das vielfältige Unterrichtsangebot der Musikschule informieren. Kinder können bei einer kleinen Rallye durch das Haus mit spannenden Fragen zur Musikschule kleine Preise gewinnen.

Das Musikprogramm wird unter anderem von dem Celloensemble Fire4strings, dem Jazz- und Popchor Roundabout und dem Blockflötenorchester Neuss (BON) gestaltet. Die Musikforscher-Kinder und ein Kinderchor aus dem JeKits-Programm eröffnen das Fest um 13.45 Uhr. Den Abschluss bildet der Auftritt der „Hansetags-Big-Band“ um 16.45 Uhr mit anschließender musikalischer Überraschung. Für Kaffee und Kuchen sorgt der Förderverein. Der Eintritt ist frei. Das genaue Programm wird ab Juni auf den sozialen Kanälen und auf der Internetseite der Musikschule unter www.musikschule-neuss.de veröffentlicht. Hier finden Sie auch alle weiteren Informationen zum Angebot der Musikschule.

Unterricht durch qualifizierte Lehrkräfte und über 60 Ensembles zum mitsingen und mitspielen!

Die Musikschule ist offen für alle und die Auswahl an Instrumenten ist groß. Nahezu alle Instrumente können an der Musikschule unter fachkundiger Anleitung gelernt werden: Geige, Cello, Kontrabass, Blockflöte, Trompete, Posaune, Klarinette, Saxophon, Oboe, Fagott, Gitarre, Schlagzeug, Klavier, Keyboard, Cembalo, E-Gitarre, E-Bass, Gesang und einige mehr. Dabei gibt es mit über 60 Ensembles für jedes Instrument auch das passende Ensemble, denn das gemeinsame Musizieren wird großgeschrieben: vom „Streicherzwerge“ Ensemble für den jungen Geigennachwuchs, den „Holzwürmern“ für den Bläsernachwuchs über das Jugendsinfonieorchester „SINFO“, dem inklusiven Ensemble und dem Jedermannchor für Menschen mit und ohne Behinderung, dem kostenfreien Kinderchor bis hin zu diversen Rock- und Jazzbands. Und auch für Erwachsene gibt es mehrere Orchester und verschiedene Chöre. Dabei bietet die flexible 10er-Karte ein maßgeschneidertes Erwachsenenangebot. Außerdem wird die Musikproduktion im hauseigenen Tonstudio unterrichtet. Die neuen Kurse starten am 1. Oktober, Anmeldeschluss ist der 15. Juni.

