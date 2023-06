06.06.2023 - Von hier? - Öffentliche Führungen im Museum

Am kommenden Sonntag, 11. Juni 2023 geht es um 15 Uhr im Clemens Sels Museum Neuss auf einen ersten Rundgang durch die neue Sonderausstellung „Von hier? Von Heimaten und Herkünften“.

Wo haben die Menschen im Rheinland ihre Wurzeln? Wer stammt von Einwanderern ab? Wer ist überhaupt einheimisch? Diesen Fragen geht die Ausstellung in einem langen Flug durch 30.000 Jahre niederrheinischer Geschichte nach. Genau betrachtet hat praktisch jeder Mensch im Rheinland auf die eine oder andere Weise einen eigenen Migrationshintergrund.

Die 60minütige Führung kostet 4 Euro zuzüglich Eintritt pro Person. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich.

Aktuelle Informationen erhalten die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.