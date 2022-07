06.07.2022 - "Summer in the City" – Stadtspaziergänge mit dem Museum

Mit Führungen an der frischen Luft nutzt das Clemens Sels Museum Neuss die Sommerzeit und bietet im Juli und August abwechslungsreiche Führungen durch die Neusser Innenstadt zu verschiedenen Themen an.

Am Donnerstag, den 21. Juli 2022, widmet sich Katharina Kürten dem Thema „Weltkulturerbe in Neuss – Auf den Spuren des niedergermanischen Limes“. Von Remagen bis Katwijk an der Nordsee: Der Niedergermanische Limes war 400 Kilometer lang und mehr als 450 Jahre eine der wichtigsten Grenzen des Römischen Reiches. Aus vielen Kastellen und Legionslagern entlang dieser »nassen Grenze« sind bedeutende Städte und vielfältige Kulturlandschaften hervorgegangen, die seit Jahrhunderten Menschen unterschiedlichster Herkunft eine Heimat bieten. Mit dem Legionslager und Auxiliarkastell in Gnadental sowie das Kleinkastell und den Wachturm am Reckberg ist nun auch Neuss seit 2021 ein Teil der UNESCO-Welterbegemeinschaft. Bei einem Streifzug durch die Stadt erfahren Sie Spannendes über das Leben und die Menschen, die vor über 2000 Jahren hier ihre neue Heimat fanden.

Am Sonntag, den 24. Juli 2022, findet eine Führung zum Thema „Bier, Gewürze und Kaffee – die Hanse in Neuss“ statt. Fast 400 Jahre lang beeinflusste die Hanse maßgeblich die europäische Wirtschaft, den Handel und die Politik. Zu seiner Blütezeit im 14. Jahrhundert gehörten dem Hansebund fast 200 europäische See- und Binnenstädte an und es gibt sie bis heute. Auch wenn Neuss erst 1980 Mitglied der Hanse wurde, unterhielt die Stadt bereits im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit rege Handelsbeziehungen vor allen mit den Niederlanden und norddeutschen Städten. Anlässlich des diesjährigen Hansetages und der Ausstellung »Kaffee ist fertig!« führt Sie dieser Stadtspaziergang durch die spannende Handelsgeschichte der Stadt Neuss.

Die Führungen dauern jeweils 90 Minuten und kosten fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist über die Website des Museums erforderlich oder telefonisch unter 02131 90 41 41.

(Stand 06.07.2022/jj)