06.07.2023 - Schützenfest in Reuschenberg – Busse fahren Umleitung

Ab kommenden Samstag, 8. Juli, bis Dienstag, 11. Juli, findet in Neuss-Reuschenberg das diesjährige Schützenfest statt. Während der Schützenfestumzüge am Samstag und Sonntag fahren die Stadtwerke-Linien 843 und 844 eine Umleitung. Die Umzüge sind am Samstag von 21.30 – 23.45 Uhr und am Sonntag von 14.30 bis 17.00 Uhr. In dieser Zeit können die Haltestellen „Barriere“ und „Schlagbaum“ in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren werden. Die Schützenumzüge am Montag und Dienstag führen zu keinen Beeinträchtigungen des ÖPNV.

Von Freitag, 7. Juli, 17 Uhr, bis Mittwoch, 12. Juli, ca. 7.15 Uhr, ist zudem die Einfahrt in die Chrysanthemenstraße gesperrt. Die Linie 843 fährt dann weiter über die Bergheimer Straße und die Finkenstraße auf den Linienweg in Richtung Holzheim. Eine Ersatzhaltestelle wird im Bereich der Fußgängerampel eingerichtet. Die Stadtwerke Neuss bitten die Fahrgäste, einen längeren Fußweg für ihre persönliche Fahrplanung zu berücksichtigen. Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.