06.08.2020 - Ausschuss für Umwelt und Grünflächen

Im nächsten Ausschuss für Umwelt und Grünflächen ist das integrierte Klimaschutzkonzept 2035 Thema. Das Gremium tagt am Mittwoch, 12. August 2020, um 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2. Außerdem auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Jahresabschluss 2019 der Städtischen Friedhöfe Neuss und das Planfeststellungsverfahren „Kapazitätenerweiterung Flughafen Düsseldorf“. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Michael Klinkicht. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vorab per E-Mail an juergen.hages@stadt.neuss.de anzumelden.