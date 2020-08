06.08.2020 - Hauptausschuss

Das integrierte Klimaschutzkonzept 2035 ist Thema im nächsten Hauptausschuss. Das Gremium tagt am Donnerstag, 13. August 2020, um 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2. Weitere Themen sind unter anderem die Einrichtung einer Jury zur Auswahl des Heimatpreises 2020, aktuelle Digitalisierungsprojekte und der Sachstand zum 42. Internationalen Hansetag Neuss 2022. Die Sitzung leitet Bürgermeister Reiner Breuer. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vorab per E-Mail an tim.rentergent@stadt.neuss.de anzumelden.