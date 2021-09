06.09.2021 - Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung

Über ein strukturschaffendes "Hilfekonzept für ältere Menschen in der Stadt Neuss" berät der Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung am, Donnerstag, 9. September 2021, 17 Uhr, im Ratssaaldes Neusser Rathauses, Markt 2. Weitere Themen sind unter anderem die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt sowie auf die Situation von Frauen und Kindern (Frauenhaus) und die Beratungs- und Hilfsangebote der Wohlfahrtsverbände.



Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an imke.kronhof@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

Die Beratungsunterlagen zu dieser Sitzung finden Sie im Ratsinformationssystem der Stadt Neuss unter www.neuss.de



