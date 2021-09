06.09.2021 - Inter nationes

Der Kurator Dr. Carl Pause nimmt die Besucher und Besucherinnen am Donnerstag, 9. September 2021, 13 Uhr mit auf eine Kurzführung durch die aktuelle Sonderausstellung „Inter nationes – Die Menschen im römischen Novaesium“. Wer waren die Menschen, die vor 2000 Jahren in der römischen Garnison Novaesium lebten? Aus welchen Ländern kamen sie ursprünglich? In der beliebten Reihe „Kunstpause“ erfahren die Besucher und Besucherinnen alles Wissenswerte über das römische Leben vor über 2000 Jahren. Die Führung dauert 30 Minuten und kostet 3,50 Euro pro Person inklusive Eintritt. Aktuelle Informationen sowie die Anmeldung zur Führung finden Interessierte auf der Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/904141.

(Stand: 03.09.2021, Spa)