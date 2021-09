06.09.2021 - Neusser Architektur zu Fuß erleben

Wissenswertes mit Frischluftcharakter: Im Herbst bietet das Clemens Sels Museum spannende Führungen zu Kunst und Architektur durch die Neusser Innenstadt an. Am kommenden Donnerstag, 9. September 2021, 15 Uhr, heißt es „Alles nur Fassade? Ein Architekturspaziergang durch Neuss“. Hier erfahren die Teilnehmenden alles rund um die architektonische Gestaltung und Funktion der Neusser Gebäude vom Mittelalter bis in die 1970er Jahre. Passend zum „Tag des öffentlichen Denkmals“ am Sonntag, 12. September 2021, 11 Uhr, wird auch ein Blick hinter die Fassade der Bauten hinsichtlich ihrer Entstehung und ihres historischen Kontextes geworfen. Startpunkt ist jeweils das Clemens Sels Museum Neuss, die Führungen dauern je 90 Minuten und die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung erforderlich ist erforderlich und online unter www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender oder telefonisch unter 02131/904141 möglich.

(Stand: 03.09.2021, Spa)