06.09.2021 - Pilzkundliche Exkursion mit der VHS

Aufgrund der großen Nachfrage geht es in diesem VHS-Semester ein weiteres Mal „in die Pilze“: am 11.09. startet um 9 Uhr die Pilzexkursion in den Mühlenbusch mit Dr. Regina Thebud-Lassak.

Die Unterschiede zwischen essbaren Pilzen und ihren giftigen Doppelgängern werden ebenso erläutert wie die ökologische Bedeutung von Pilzen.

Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich. Das Entgelt beträgt 16,80 €.

