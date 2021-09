06.09.2021 - „Toc Toc“

Sechs Therapiebedürftige leiden an Zwangsstörungen. Sie sitzen gemeinsam im Wartezimmer. Doch der Arzt lässt auf sich warten. Diese Situation ist die Steilvorlage für die Komödie "TOC TOC" von Laurent Baffie. Die Sechs haben alle einen Termin aus triftigem Grund: Ob es Tourette- Syndrom, Kontrollzwang, Putz- oder Zählzwang ist, die sehr gegensätzlichen Personen müssen es miteinander aushalten. Irgendwann beschließen sie, sich gegenseitig zu behandeln.

Ob der Therapeut jemals auftaucht und ob es den Sechsen gelingt, einander ein wenig zu heilen? Antworten auf diese Fragen gibt es ab Freitag, 10. September 2021, im Kulturforum Alte Post, Neustraße 28. Unter der Regie von Susa Weber haben die Darstellerinnen und Darsteller viele Monate unter Coronabedingungen geprobt. Oftmals schien die Wirklichkeit den Inhalt des Stücks teilweise einzuholen, wenn nicht gar zu überholen. Uwe Brandt, Markus Backfisch, Traudel Pothen-Salvati, Corinna Biermann, Imke Busch, Ole Glitza und Gabriele Langen haben Geduld und Nerven bewiesen und sind im Wartezimmer geblieben. Die Ausstattung hat Klaus Richter übernommen.

„TOC TOC“ ist am Freitag 10. September 2021, 20 Uhr, am Mittwoch, 15. September 2021, 20 Uhr, am Sonntag, 19. September 2021, 18 Uhr, sowie am Samstag, 25. September, 20 Uhr, zu sehen. Weitere Informationen und Karten sind telefonisch unter 02131/904122, per E-Mail an info@altepost.de oder online auf www.altepost.de erhältlich.

(Stand: 03.09.2021, Spa)

