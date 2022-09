06.09.2022 - Stadtwerke, Stadt und Bauverein geben Tipps zum Energiesparen

Energie ist ein wertvolles Gut: Diese Erkenntnis ist durch die Energiekrise und die damit einhergehenden explodierenden Preise inzwischen in Industrie, Gewerbe und nicht zuletzt auch in den privaten Haushalten angekommen. Und die Energiepreise werden noch weiter steigen – auch in Neuss.

Aus diesem Grund und um eine Energiemangellage zu verhindern haben Stadtwerke, Stadt und Bauverein im Schulterschluss eine gemeinsame Broschüre auf den Weg gebracht, die auf 32 Seiten über 40 praktische Tipps gibt, wie Energie clever und teilweise ohne großen Aufwand eingespart werden kann.

Die Broschüre ist in den KundenCentern der Stadtwerke auf der Moselstraße und der Krefelder Straße sowie den Schwimmbädern der Stadtwerke kostenfrei erhältlich. Die Mieter des Neusser Bauvereins werden die Broschüre in den kommenden Tagen in ihren Briefkästen vorfinden. Die Energiespartipps stehen aber auch online zum Download

zur Verfügung:

Stadt Neuss www.neuss.de/energiesparen

Stadtwerke Neuss www.stadtwerke-neuss.de/energiesparen

Neusser Bauverein www.neusserbauverein.de/spartipps

Konkrete Tipps und weiterführende QR-Codes

Die vorgestellten Maßnahmen in der Neusser Energiesparbroschüre decken ein weites Spektrum alltäglicher häuslicher Aktivitäten ab. Die Tipps reichen dabei von Duschen statt Baden über die Nutzung elektrischer Eierkocher, die energetische Kühlschrankoptimierung, spritsparendes Autofahren, die Nutzung des ÖPNV bis zu Energiespartipps bei der Nutzung des Smartphones. Ergänzt werden die bebilderten Tipps mit weiterführenden QR-Tipps.

Sich den Herausforderungen stellen

„Wir erleben gerade durch die fundamentalen Veränderungen auf den Energiemärkten, dass eine sichere Versorgung mit Strom, Erdgas und Fernwärme keine Selbstverständlichkeit mehr ist“, fasst Bürgermeister Reiner Breuer die aktuelle Lage zusammen. „Aber es hilft nicht, jetzt in Panik oder Resignation zu verfallen: Wir müssen uns den Herausforderungen stellen, dann bin ich sicher, werden wir diese auch meistern“. Dazu gehöre, so Breuer weiter, vor allem Energie zu sparen. Der bewusste und sorgsame Umgang mit Energie sichert die Versorgung und entlastet gleichzeitig das Portemonnaie.

„Uns ist es ganz wichtig, mit dieser Broschüre den Neusserinnen und Neussern zahlreiche Möglichkeiten an die Hand zu geben, um den Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden zu reduzieren“, ergänzt Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz. „Wir zielen dabei nicht auf massive Einschränkungen der Lebensqualität ab, sondern es geht darum, mit kleinen aber effektiven Veränderungen im täglichen Verhalten die persönliche Energiebilanz zu optimieren. In Summe können diese vielen kleinen Maßnahmen dann einen großen Effekt erzielen.“ Schon jetzt stellen die Stadtwerke fest, dass die Energieverbräuche in Industrie,

Gewerbe und privaten Haushalten in den vergangenen Monaten rückläufig waren. Diesen Trend gilt es nun mit Blick auf Herbst und vor allem Winter zu verstetigen.

An seine über 21.000 Mieterinnen und Mieter appelliert in diesem Konzept der Neusser Bauverein als größter Akteur auf dem Neusser Immobilienmarkt. „Energiesparen zahlt sich direkt in barer Münze aus. Zudem wirkt es positiv auf den CO2-Fußabdruck und unser Klima aus“, erklärt Bauverein-Geschäftsführer Dirk Reimann.

Der gemeinsame Appell von Bürgermeister Reiner Breuer, Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz und Bauverein-Geschäftsführer Dirk Reimann lautet deshalb: „Liebe Neusserinnen und Neusser, lassen Sie uns alle gemeinsam, solidarisch und kooperativ eNErgiesparer werden.“

