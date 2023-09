06.09.2023 - „Patricia“ sei Dank: Südbad-Freibad kurzfristig wieder geöffnet

Geschäftsführung und Betriebsleitung haben spontan auf die ungewöhnliche Wetterlage reagiert: Das Südbad-Freibad mit seinem 50-Becken, dem Kinderplanschbereich und der großen Liegewiese steht ab heute und bis Sonntag den Badegästen wieder zur Verfügung. „Aufgrund der extrem ungewöhnlichen Wetterprognose durch Hoch „Patricia“ mit konstant 30 Grad Celsius und bis zu 13 Sonnenstunden täglich, haben wir kurzfristig entschieden, den seit fast einer Woche geschlossenen Freibadbereich wieder zu öffnen Das ist ein immenser Kraftakt, gerade personell. Denn die Südbad-Mitarbeitenden sind eigentlich schon mit der Vorbereitung der Saison in unserer angrenzenden Eissporthalle beschäftigt,“ erklärt Stadtwerke-Bäder-Geschäftsführer Matthias Braun.

Öffnungszeiten Freibad-Bereich Südbad

Der Außenbereich im Südbad-Freibad ist von heute bis Sonntag, 10. September wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von heute bis Freitag von 15 – 20 Uhr geöffnet. Am kommenden Wochenende ist der Freibadbereich von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Ein Teil der Liegewiese ist ganztägig zu nutzen. Die Außenumkleide mitsamt Duschen steht nicht zur Verfügung. Die Wassertemperatur betrug am Mittwochmorgen 23,8 Grad. „Ich danke unserem Technik- und Gärtnerteam, dass es ermöglicht hat, den Freibadbereich innerhalb von 24 Stunden wieder zu öffnen. Ein großer Dank gilt auch die Kolleginnen und Kollegen am Beckenrand, die kurzfristig auch für das anstehende Wochenende Dienste übernommen haben“, so Bäder-Betriebsleiter Alexander Bride.



Zusätzlich zum klassischen Freibad-Bereich im Südbad bieten auch die zu jeder Jahreszeit in nur wenigen Minuten auffahrbaren Cabriodächer sowohl im Südbad als auch im Nordbad auf der Neusser Furth Freibad-Feeling für die Besucherinnen und Besucher. Im Nordbad steht zudem ab Donnerstag auch da s Kinderplanschbecken im Außenbereich sowie die Liegewiese wieder zur Verfügung.

Alle Informationen zu den Schwimmbädern der Stadtwerke Neuss finden sich online unter www.stadtwerkeneuss.de/baeder-eishalle.