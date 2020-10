06.10.2020 - Fisch Land Fluss – neue Sonderausstellung im Clemens Sels Museum Neuss

Sonntag ist Museumstag! Dazu bietet das Clemens Sels Museum, Am Obertor, gleich zwei Führungen am Sonntag, 11. Oktober 2020, an. Um 14 und um 15.30 Uhr geht es durch die aktuelle Sonderausstellung „Fisch Land Fluss. Eine Zeitreise durch die Fischereigeschichte am Niederrhein“.

Spannende Exponate und viele originalgetreue Nachbildungen entführen die Besucherinnen und Besucher in wunderbare Wasserwelten und zehntausend Jahre Fischereigeschichte. Fisch gehört zu den ältesten Nahrungsmitteln des Menschen. Ob Lachs, Hecht, Karpfen, Brassen oder Muscheln – in Rhein und Erft fand der Mensch in früheren Jahrhunderten reichlich Nahrung. Ob Angel, Reuse oder Netz: Die Grundformen der meisten Fischereigeräte, die noch heute in der Berufsfischerei gebräuchlich sind, entstanden schon in der Mittelsteinzeit.

Die Teilnahmegebühr für die 60-minütige Führung beträgt vier Euro, zuzüglich Eintritt. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Alle Infos zu den aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln finden Sie unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141.

Zu den Führungen anmelden können Sie sich dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr, auch unter der oben genannten Rufnummer 02131/904141.

(Stand: 06.10.2020/Bu)