06.10.2020 - Online-Vortrag der Volkshochschule

Auch die Volkshochschule Neuss geht nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie neue Wege und entwickelt zeitgemäße Formate. Dazu zählen auch die „Live Online-Vorträge“, bei denen die Teilnehmenden zunächst einen Vortrag von hochqualifizierten Referentinnen und Referenten live per Videostream verfolgen können. Im Anschluss an den Vortrag werden Fragen aus dem Chat beantwortet.

Für die kommende Veranstaltung am Mittwoch, 21. Oktober 2020, 18 Uhr, konnte die VHS mit Yuval Noah Harari einen echten Hochkaräter gewinnen. Der israelische Bestseller-Autor (Eine kurze Geschichte der Menschheit) wird im Rahmen der Veranstaltung im Volkshochschulverbund vhs.wissen in diesem Jahr das einzige Mal in Deutschland zu sehen und zu hören sein. Harari wird unter anderem eine Antwort auf die Frage geben, wie der Homo Sapiens es schaffte, den Kampf um das Überleben der sechs menschlichen Spezies für sich zu entscheiden. Und auch die Gründe, warum die Menschen begannen an Götter, Nationen und an Menschenrechte zu glauben, werden in dem Vortrag näher beleuchtet.

Der Online-Vortrag wird über die die Plattform Zoom gestreamt und findet in englischer Sprache statt. Eine vorherige Anmeldung bei der Volkshochschule Neuss unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.





Ein Foto zu diesem Artikel finden Sie in unserem Bildarchiv.

(Stand: 06.10.2020/Kro)