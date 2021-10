06.10.2021 - Teststation im Kulturforum Alte Post schließt

Die auf Anregung von Bürgermeister Reiner Breuer Anfang April 2021 eingerichtete Covid-19-Teststation im Kulturforum Alte Post stellt mit Ablauf des letzten Testtages am Freitag, 8. Oktober 2021, ihren Betrieb ein. Unter dem Eindruck der zunehmenden Durchimpfung der Bürgerinnen und Bürger gegen Covid-19 und dem Wegfall des kostenlosen Testangebotes ab Montag, 11. Oktober 2021, werden die Räumlichkeiten zukünftig nun wieder für Veranstaltungen des Kulturforums genutzt.

Neben den Neusser Bürgerinnen und Bürgern konnten sich in den vergangenen Monaten auch die städtischen Beschäftigten regelmäßig im Kulturforum testen lassen. Nach wie vor besteht in der Quirinusstadt an verschiedenen Orten die Möglichkeit, sich durch einen Antigen-Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Eine Anbieterliste findet sich beispielsweise auf der städtischen Homepage unter neuss.de/testmoeglichkeiten.



(Stand 06.10.2021, Kro)