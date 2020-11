06.11.2020 - Musikschule öffnet am Montag wieder

Die Musikschule der Stadt Neuss wird ab Montag, 9. November 2020, den Präsenzunterricht in weiten Teilen wiederaufnehmen. Seit der behördlich angeordneten Schließung Anfang November war ausschließlich Distanzunterricht in digitaler Form möglich. In der seit 5. November 2020 aktualisierten Coronaschutzverordnung des Landes ist ausdrücklich die Öffnung der Musikschulen vorgesehen – natürlich unter Beachtung aller notwendigen Hygienemaßnahmen.

Die derzeit gebotene Pandemielage macht eine Teilöffnung notwendig, nicht alles kann wie gewohnt stattfinden. Bereiche wie Veranstaltungen, Orchester, Ensembles und Chöre werden bis auf Weiteres pausieren. Die Eltern-Kind Kurse „Musikwiese“ werden auf einen späteren Starttermin verschoben. Die „Musikforscher“ Kurse werden in kleinere Gruppen eingeteilt. Die betroffenen Familien werden von der Musikschule direkt über den weiteren Verlauf der Unterrichtsstunden informiert.

Holger Müller, Leiter der Musikschule sagt dazu: „Kulturelle Bildung ist auch in Pandemiezeiten ein Grundrecht und ganz besonders wichtig für Kinder und Jugendliche als kontinuierliches und verlässliches Angebot. Ich bin daher froh, dass die Landesregierung mit der neuen Coronaschutzverordnung eine notwendige Präzisierung für die Musikschulen in NRW vorgenommen hat. Wir haben jetzt Planungssicherheit und können, wie auch die allgemeinbildenden Schulen, unter angepassten Bedingungen die Schülerinnen und Schüler auch größtenteils wieder in Präsenz erreichen. Wir sind uns der Verantwortung für die Gesundheit aller sehr bewusst und haben deswegen die Unterrichtsangebote und die seit Monaten bewährten Hygienekonzepte an die neue Pandemielage angepasst. Bisher gab es in keiner Musikschule in NRW Infektionsherde, wir werden alles dafür tun, dass dies so bleibt.“

(Stand: 06.11.2020/Spa)