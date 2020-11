06.11.2020 - Tag des Dialogs als Online-Konferenz

Der Dialogtag findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie online als Dialogkonferenz statt. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Reiner Breuer verabreden sich Mitveranstalter und Interessierte am Samstag, 14. November 2020, von 10.30 bis 11.30 Uhr online. Gemeinsam tauschen sie sich zum Thema „Wir sind Neuss – Miteinander und Füreinander statt Nebeneinander“ aus. Am Tag des Dialogs kommen Menschen, die in Neuss leben, miteinander ins Gespräch. Der Dialogtag leistet einen wichtigen Beitrag für ein friedliches Zusammenleben und macht deutlich, dass Integration in Neuss auf vielfältige Weise gelebt wird. Es geht um ein gegenseitiges Kennenlernen, den Austausch von Erfahrungen und das Sammeln von Ideen für ein gelungenes Miteinander.

Wer am Samstag bei der Online-Dialogtag-Konferenz mitmachen möchte, ist ganz herzlich dazu eingeladen. Um eine vorherige Anmeldung beim Integrationsamt per E-Mail an integration@stadt.neuss.de bis Donnerstag, 12. November 2020, wird gebeten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dann die erforderlichen Zugangsdaten.

Zur Veranstaltergemeinschaft zählen die Bürgerstiftung Neuss BüNE, die Caritas Sozialdienste Neuss, das Deutsche Rote Kreuz Neuss, die Integrationslotsen der Stadt Neuss, Ikone e. V. in Kooperation mit der Gesellschaft für Kultur und Wissenschaft des Maghreb e.V., der Sozialdienst katholischer Frauen Neuss e.V., das Bündnis marokkanische Gemeinde Deutschland e. V., die Puzzle-Frauen für Toleranz und Dialog e.V., der Raum der Kulturen Neuss e.V., die SPD Neuss und das Integrationsamt der Stadt Neuss.



(Stand: 06.11.2020/Stgl)