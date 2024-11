06.11.2024 - Stadt Neuss lädt zum Bürgerforum „kommunale Wärmeplanung“

Die Stadt Neuss ist aktuell im Prozess der Erstellung ihrer kommunalen Wärmeplanung und lädt alle interessierten Bürger*innen zum öffentlichen Bürgerforum ein. Ziel der Veranstaltung ist es, der Stadtgesellschaft die ersten Zwischenergebnisse vorzustellen und gemeinsam den weiteren Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung zu diskutieren. Das öffentliche Bürgerforum zur kommunalen Wärmeplanung findet statt am Freitag, 29. November 2024, um 16:30 Uhr im Ratssaal (E.260) des Rathauses der Stadt Neuss. Es wird um eine vorherige Anmeldung über https://beteiligung.nrw.de/portal/neuss/ gebeten.

Im Rahmen des Bürgerforums sollen zunächst der aktuelle Stand der Wärmeversorgung in Neuss vorgestellt werden: Wie ist die Energieversorgung bisher gestaltet und welche Herausforderungen wurden festgestellt. Außerdem werden die übergeordneten Ziele der kommunalen Wärmeplanung vorgestellt, die gesetzlichen Vorgaben erläutert und die angestrebten Klimaschutzziele dargestellt. Ein wichtiger Punkt während der Veranstaltung ist auch die Bürgerbeteiligung also Informationen darüber, wie die Neusser*innen sich aktiv in den Planungsprozess einbringen können. Zum Abschluss bekommen die Teilnehmenden Zeit, offene Fragen zu stellen und ihre Anliegen und Anregungen zu äußern.

"Die Umstellung auf eine nachhaltige Wärmeversorgung ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, bei der wir auf die Mithilfe aller Neusserinnen und Neusser angewiesen sind", betont Bürgermeister Reiner Breuer. "Wir möchten transparent über unsere ersten Erkenntnisse und Überlegungen informieren und freuen uns auf einen konstruktiven Dialog."

„Neben dem Blick auf gesetzliche Vorgaben und mögliche Fördermaßnahmen soll den Teilnehmenden auch die Unsicherheit genommen werden, dass kurzfristig Heizungsanlagen ersetzt oder anderweitig erhebliche kurzfristige Investitionen von Eigentümer*innen getätigt werden müssen“, ergänzt der Beigeordnete der Stadt Neuss Dr. Matthias Welpmann.

Seit dem 1. Januar sind das Wärmeplanungsgesetz und die zweite Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. Das dazugehörige Landeswärmeplanungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalens (LWPG-NRW) liegt im Entwurf vor und soll 2025 verabschiedet werden. Aktuell erstellt die Stadt Neuss in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Neuss und einem externen Dienstleister einen kommunalen Wärmeplan. Hierzu möchte die Stadt Neuss Ihre Bürger*innen informieren, in welcher Verbindung die kommunale Wärmeplanung zu diesen Gesetzen steht und was dies konkret für den Einzelnen bedeutet.



Weitere Informationen zur kommunalen Wärmeplanung in Neuss befinden sich auf der Website unter http://www.neuss.de/waermewende-in-neuss. Bei Rückfragen und für weitere Informationen zur Veranstaltung steht gerne das Klimateam unter waermeplanung@stadt.neuss.de zur Verfügung.