06.12.2024 - Neuss würdigt Engagement: Ehrenamtspreis verliehen

Die Stadt Neuss hat am Donnerstag, 5. Dezember 2024 – am Internationalen Tag des Ehrenamtes – im Stefanie-Thywissen-Dorsemagen-Saal erstmals den Ehrenamtspreis der Stadt verliehen und drei Preisträger*innen für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Zur Verleihung wurden neben den Preisträger*innen unter anderem auch alle Inhaber*innen einer Ehrenamtskarte eingeladen. Bürgermeister Reiner Breuer lobt das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Bürger*innen: „Sie tragen dazu bei, dass Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit spürbar werden. Sie schenken ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Energie – und das alles ohne materielle Gegenleistung. Mit dem Ehrenamtspreis möchte die Stadt Neuss ein Zeichen des Dankes und der Wertschätzung setzen und insbesondere das ´verborgene Ehrenamt´ sichtbar machen.“

Ausgezeichnetes Engagement: Die Preisträger*innen

Der Ehrenamtspreis richtet sich an alle, die sich ehrenamtlich engagieren – ob Einzelpersonen, gemeinnützige Vereine oder Interessenvertretungen. Insgesamt wurden 28 Vorschläge aus verschiedenen Bereichen – von Rettungsdienst über Tierschutz bis hin zu Brauchtum – für den Ehrenamtspreis eingereicht.

Den ersten Platz haben die „Grünen Damen“ des Lukaskrankenhauses erhalten. Seit 1980 schenken sie den Patient*innen des Lukaskrankenhauses in schwierigen Momenten Zeit und Aufmerksamkeit.

Zweitplatziert ist Manfred Schlaack für sein Engagement u. a. im Vorstand des SV Weißenberg e.V. Seit 51 Jahren ist er ehrenamtlicher Schatzmeister und trägt maßgeblich dazu bei, den Verein zu einem wichtigen Anlaufpunkt für den Sport in Neuss zu machen.

Mit dem dritten Platz wurden Willi Komanns, Helmuth Plath und Gereon Rödel für ihr unermüdliches Engagement besonders in der Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. Neben ihrer langjährigen Unterstützung der Löschzüge kümmern sie sich um die Jugendfeuerwehr, organisieren Ausflüge, vermitteln feuerwehrtechnisches Wissen und gestalten Freizeitaktivitäten, wie etwa die Imkerei auf dem Gelände der Feuerwehr.

Die Jury zur Ermittlung der Preisträger*innen setzt sich aus Bürgermeister Reiner Breuer, Frank Derichs, Ehrenamtsbeauftrager der Stadt Neuss, und Vera Hausotter, Leiterin der Geschäftsstelle Ehrenamt und Heimat, zusammen. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 Euro. Davon gehen 500 Euro an den dritten, 1500 Euro an den zweiten und 3000 Euro an den ersten Platz.

