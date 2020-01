07.01.2020 - Bücherwürmchen

Die Bücherwürmchen sind los! Für die Allerkleinsten bietet die Stadtbibliothek Neuss ab Januar die neuen Veranstaltungsreihen „Mini Bücherwürmchen“ und „Bücherwürmchen“ an. Gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft wird gesungen, gelesen, gebastelt und gespielt und die Motorik und Sprachkompetenz der Kleinkinder gefördert. „Mini Bücherwürmchen“ richtet sich an Babys von sechs bis zwölf Monaten, die „Bücherwürmchen“ an Babys von zwölf bis 24 Monaten. Beide Veranstaltungen werden einmal im Monat an einem Montag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr in der Stadtbibliothek angeboten. Die erste Bücherwürmchen-Veranstaltung findet am Montag, 13. Januar 2020, um 10.30 Uhr statt. Im Alter von zwölf bis 24 Monaten können maximal acht Babys teilnehmen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 02131/904242 oder per E-Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder per WhatsApp 0173 432 42 79.