07.02.2020 - „Kunst und Knirps“

Das Baby ist mit dabei: Das Clemens Sels Museum Neuss lädt junge Eltern am Donnerstag, 13. Februar 2020, 11 Uhr ein, mit ihrem Neugeborenen im ersten Lebensjahr ins Museum zu kommen.

Kuratorin Romina Friedemann führt in rund 40 Minuten mit dem Tablet durch die ständige Sammlung. Bilder sind oft so dicht gemalt, dass man gar nicht auf die vielen Besonderheiten und Einzelszenen achtet. Durch iPads besteht im Rahmen der Führung „Zoom!“ jedoch die Möglichkeit, kleine Dinge ganz groß zu zeigen. Bemerkenswerte Details werden mit Hilfe der elektronischen Lupe sichtbar und schaffen einen neuen Zugang zu den Werken der Sammlung. Im Anschluss kann sich bei einer Tasse Kaffee über Gesehenes ausgetauscht werden.

Die Teilnahmegebühr für die 90-minütige Veranstaltung beträgt fünf Euro zuzüglich des Eintritts, eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.