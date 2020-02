07.02.2020 - Nachmittagslesung Seidenstadt-Saga „Tage des Lichts“

Die für ihre historischen Romane bekannte Autorin stellt den dritten Band ihrer Seidenstadt-Saga „Tage des Lichts“ am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 16 Uhr vor. Die Saga beruht auf wahren Erlebnissen der Jüdin Ruht Meyer. Der dritte Band spielt im Jahr 1939, nach Ruths Flucht in London. Ruth selbst wähnt sich in Sicherheit, doch ihre Familie ist noch in Deutschland. Nachdem sie es endlich schafft, die nötigen Papiere zu besorgen, um ihre Familie nachzuholen, erklärt England Deutschland den Krieg. Die Lesung findet im Rahmen der Reihe „Aktiv und Kreativ“ statt.

Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur und Medienwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Familiengeschichten haben Renk schon immer fasziniert, und so verwebt sie in ihren erfolgreichen Romanen Realität mit Fiktion. Im Aufbau-Verlag hat die Autorin ihre Australien-Saga und ihre Ostpreußen-Saga sowie zahlreiche historische Romane veröffentlicht. Der Eintritt kostet sechs Euro, mit gültigem Bibliotheksausweis er kostenlos. Einlass ist ab 15.30 Uhr.